بالصور.. جانب من الدمار الذي لحق بمراكب الصيادين في ميناء غزة جراء قصف إسرائيلي

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مجموعة من الصور وثقت جانبا من الدمار الذي لحق بمراكب الصيادين في ميناء غزة جراء قصف إسرائيلي.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت بأن زوارق حربية تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت مراكب الصيادين الفلسطينيين في شواطئ دير البلح بقطاع غزة.

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ولليوم الـ210 من الحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه مناطق في القطاع خصوصا مدينتي رفح وغزة.

في الوقت الحالي، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف المدينة التي يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهاجمتها برا "للقضاء" على آخر كتائب "حماس".

وقد طلبت دول أوروبية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، من نتنياهو التخلي عن فكرة الهجوم البري على المدينة.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، فإن الهجوم سيكون بمثابة "ضربة قوية للعمليات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة" لأن معبر رفح "يقع في قلب العمليات الإنسانية"، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه الجمعة في جنيف.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية