الأونروا تعلن عدم قدرتها على إجلاء المدنيين من رفح وتحذر من سقوط آلاف القتلى والجرحى

صرح عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أن المنظمة غير قادرة على إجلاء المدنيين من رفح بشكل عاجل إذا نفذت إسرائيل عملية عسكرية.

وبحسب أبو حسنة، ليس لدى الأونروا أي معلومات عن وجود خطط لإجلاء المواطنين الفلسطينيين من مدينة رفح.

وأضاف: إن عملية إخلاء مدينة رفح خطيرة للغاية، لأننا نتحدث عن مليون وأربعمائة ألف فلسطيني يتواجدون في هذه المنطقة الصغيرة ذات الكثافة السكانية العالية، ولا نرى إمكانية للقيام بإجلاء المدنيين بسرعة بسبب عدم وجود وسائل نقل وخيام وغير ذلك من التجهيزات الكثيرة.

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كما أشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح سيؤدي إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير إضافي لما تبقى من مباني المدينة ومنازلها وبنيتها التحتية. وأشار عدنان أبو حسنة إلى أن أكثر من 75% من سكان قطاع غزة يسكنون حاليا في رفح.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي سينفذ عملية في مدينة رفح بغض النظر عن التوصل لاتفاق مع حركة حماس على إطلاق سراح الرهائن.

وشدد على أنه لا مكان للحديث عن وقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة دون تحقيق كافة أهداف العملية.

المصدر: نوفوستي