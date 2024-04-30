"الأونروا": إسرائيل لم تطلب من الفلسطينيين إخلاء رفح

أوضح المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني أن الجيش الإسرائيلي لم يطلب من الفلسطينيين إخلاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة حتى الآن.

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء "هناك قلق كبير في غزة من هجوم عسكري على مدينة رفح إذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الأسبوع". في إشارة إلى المحادثات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالوكالة، أكد المفوض العام أن "182 من موظفي "الأونروا" قتلوا منذ بدء الحرب في القطاع، وأن أكثر من 160 من مرافق الوكالة تعرضت لتدمير جزئي أو كلي في غزة".

وأردف أن "معظم الدول المانحة استأنفت تمويلها للوكالة، وما زال عدد ضئيل من الدول لم تقرر ذلك بعد".

وتحدث المفوض العام للأونروا عن المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر قائلا: "يوجد مصاعب تواجه قوافل المساعدات في القطاع".

وكشف في ذات الوقت أن "المزيد من الإمدادات الغذائية توفرت في غزة خلال شهر أبريل، لكنها لا تزال غير كافية".

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، والحصار الذي فرضه الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، ما أدى إلى نقص كبير في الوقود والغذاء والأدوية والإمدادات الطبية الأساسية.

المصدر: RT