الطيران الإسرائيلي يشن غارات على رفح (صورة)

شن الطيران الإسرائيلي اليوم الثلاثاء سلسلة غارات استهدفت رفح جنوب قطاع غزة.

وفي ظل هذه الغارات، لا يزال القصف المدفعي متواصلا في شمال قطاع غزة، كما استهدف مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النار تجاه مناطق شرق دير البلح وسط القطاع.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن قرارا بشأن صفقة لإطلاق سراح الأسرى أو عملية عسكرية في رفح سيتخذ في غضون الـ48 إلى 72 ساعة القادمة.

المصدر: RT