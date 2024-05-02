سعيّد للحشاني: الشعب التونسي ينتظر ثورة تشريعية تستجيب لمطالبه

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، الخميس في قصر قرطاجة، مشاريع القوانين التي ستعرض على مجلس الوزراء قبل عرضها على مجلس نواب الشعب.

ومن بين أهم المواضيع التي ركز عليها الرئيس التونسي ضرورة تطوير التشريعات في كل المجالات حتى تكون معبرة عن تطلعات الشعب والقطع مع التشريعات والمفاهيم البائدة التي لم تعد صالحة للاستعمال.

وأكد سعيّد على أن الشعب التونسي ينتظر ثورة تشريعية في كل المجالات تستجيب لمطالبه وتطلعاته.

كما شدد مجددا على ضرورة تطهير الإدارة من المندسين بداخلها، ومن الذين آثروا البقاء في مكاتبهم وكأنهم جالسون في قاعات الانتظار.

إقرأ المزيد

وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار عملية إصلاح سياسي يقودها الرئيس التونسي وتشمل مختلف أجهزة السلطة في تونس.

المصدر: موزاييك