مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (صور+ فيديو)

قتل شابان فلسطينيان اليوم السبت برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز سالم، غربي جنين في الضفة الغربية.

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ونعت مساجد بلدة كفردان الشابين مصطفى عابد 22 عاما من بلدة كفردان، وأحمد شواهنة 21 عاما من بلدة السيلة الحارثية.

وذكرت مصادر محلية أن عابد وشواهنة أطلقا النار على الحاجز العسكري، وأن قوات الجيش الإسرائيلي نصبت لهما كمينا وأطلقت عليهما النار ما أدى لمقتلهما وإصابة شابين آخرين.

وتم منع طواقم الإسعاف من الوصول للقتيلين وتجريديهما من ملابسهما قبل احتجاز جثمانيهما.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمها الطبية نقلت شابين مصابين بالرصاص إلى مشافي جنين، من محيط حاجز سالم العسكري.

وذكرت الطواقم الطبية في مستشفى جنين الحكومي أنها تتعامل مع إصابتين بجروح متوسطة.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن جنود الوحدة 636 قتلوا شابين اثنين أطلقا النار على موقع سالم في لواء منشيه.

وأضاف أنه تمت مصادرة سلاحين من نوع "إم 16" تم استخدامهما في عملية إطلاق النار، مؤكدا عدم وجود أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

المصدر: RT