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إصابتان برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية (فيديو)

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إصابتان برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية (فيديو)
Legion-Media
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أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام مخيمي عقبة جبر وعين السلطان جنوب وشمال مدينة أريحا بالضفة الغربية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وداهمت العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان جنوب وشمال المدينة.

وأفادت مصادر صحية بإصابة فتى برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة في مخيم عقبة جبر، وبإصابة ثانية في البطن وصلت إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وقالت مصادر محلية إنه جرى اقتحام المخيمين بالتزامن من قبل القوات الإسرائيلية التي داهمت وفتشت عددا من المنازل.

وأوضحت أنه اندلعت مواجهات واشتباكات متفرقة بين القوات الإسرائيلية ومجموعات من المواطنين، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لعمليات الاقتحام للمخيمين.

هذا واندلعت اشتباكات في طوباس بالضفة الغربية عقب اقتحامها من قبل القوات الإسرائيلية يوم الاثنين، فيما داهمت القوات منزل أحد المواطنين في ظل تحليق مكثف للطيران المسير، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، قبل أن تنسحب.

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المصدر: RT + وكالة الأنباء الفلسطينية

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