إصابتان برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية (فيديو)

أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام مخيمي عقبة جبر وعين السلطان جنوب وشمال مدينة أريحا بالضفة الغربية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وداهمت العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان جنوب وشمال المدينة.

وأفادت مصادر صحية بإصابة فتى برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة في مخيم عقبة جبر، وبإصابة ثانية في البطن وصلت إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وقالت مصادر محلية إنه جرى اقتحام المخيمين بالتزامن من قبل القوات الإسرائيلية التي داهمت وفتشت عددا من المنازل.

💢قوات الاحتلال تطارد المركبات وسط مدينة أريحا، تزامنا مع اقتحام مخيمي عقبة جبر وعين السلطان.ج pic.twitter.com/ZkmEcOlDRP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2024

وأوضحت أنه اندلعت مواجهات واشتباكات متفرقة بين القوات الإسرائيلية ومجموعات من المواطنين، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لعمليات الاقتحام للمخيمين.

مصادر محلية: إصابة ثانية برصاص الاحتلال في مدينة أريحا. pic.twitter.com/ywjYmM6mXu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 22, 2024

هذا واندلعت اشتباكات في طوباس بالضفة الغربية عقب اقتحامها من قبل القوات الإسرائيلية يوم الاثنين، فيما داهمت القوات منزل أحد المواطنين في ظل تحليق مكثف للطيران المسير، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، قبل أن تنسحب.

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المصدر: RT + وكالة الأنباء الفلسطينية