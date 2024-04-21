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حاول إزالة علم فلسطين.. إصابة مستوطن جراء انفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية (فيديو)

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حاول إزالة علم فلسطين.. إصابة مستوطن جراء انفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية (فيديو)
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أصيب مستوطن بجروح طفيفة اليوم الأحد جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة مستوطنة كوخاف هشاحر في وسط الضفة الغربية، بينما كان يحاول إزالة علم فلسطين.

وأظهر مقطع فيديو رجلا يقترب من علم فلسطيني نصب على جانب الطريق رقم 458، ويحاول إزالته ولحظتها تنفجر عبوة ناسفة.

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ووصلت فرق "نجمة داود الحمراء" وقوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث الذي لا تزال ملابساته قيد التحقيق.

وقالت خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة "إنقاذ بلا حدود" إن الرجل تلقى العلاج في مكان الحادث بعد تعرضه لإصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق النار عند دخولها إلى بيت عينون شمال شرق الخليل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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