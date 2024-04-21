حاول إزالة علم فلسطين.. إصابة مستوطن جراء انفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية (فيديو)

أصيب مستوطن بجروح طفيفة اليوم الأحد جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة مستوطنة كوخاف هشاحر في وسط الضفة الغربية، بينما كان يحاول إزالة علم فلسطين.

وأظهر مقطع فيديو رجلا يقترب من علم فلسطيني نصب على جانب الطريق رقم 458، ويحاول إزالته ولحظتها تنفجر عبوة ناسفة.

An Israeli civilian is lightly injured as a result of an improvised explosive device near the West Bank settlement of Kohav HaShahar, medics say. The man was trying to remove a Palestinian flag on the side of the Route 458 highway when it exploded, footage shows. pic.twitter.com/YMgyNbVfby — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 21, 2024

إقرأ المزيد

ووصلت فرق "نجمة داود الحمراء" وقوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث الذي لا تزال ملابساته قيد التحقيق.

وقالت خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة "إنقاذ بلا حدود" إن الرجل تلقى العلاج في مكان الحادث بعد تعرضه لإصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق النار عند دخولها إلى بيت عينون شمال شرق الخليل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية