إسرائيل: اعتقال قاتل المستوطن الفتى في الضفة الغربية

أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها "ألقت القبض خلال عملية ليلية على الفلسطيني المشتبه بقتله المستوطن بنيامين أخيمئير"، في وقت سابق هذا الشهر.

جاء ذلك في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، أشار إلى أن المشتبه هو أحمد دوابشة (21 عاما)، من سكان قرية دوما في نابلس.

وتم اعتقال دوابشة في دوما من قبل ضباط من وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة "يمام" بعد أن قاد "الشاباك" والجيش الإسرائيلي "جهودا استخباراتية وعملياتية في محاولة لتتبع هوية الإرهابي"، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان أن دوابشة اعترف خلال التحقيق الأولي معه، بارتكاب الاعتداء، الذي أدى إلى وفاة راعى الأغنام بنيامين أخيمئير البالغ من العمر 14 عاما، من سكان القدس، في مزرعة قرب بؤرة "ملاخي شالوم" الاستيطانية، في 12 أبريل.

وحسب البيان، فقد تم تحويل دوابشة إلى "الشاباك" لإجراء مزيد من التحقيقات معه.

وأسفر اختطاف وقتل أخينئير عن تكثيف عمليات الاقتحام والاعتقالات من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، تزامنا مع هجمات عنيفة شنها المستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين.

المصدر: وسائل إلام إسرائيلية