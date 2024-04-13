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الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة المستوطن المفقود في قرية المغير

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الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة المستوطن المفقود في قرية المغير
بنيامين اخيمئير
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت العثور على جثة الفتى بنيامين اخيمئير البالغ من العمر 14 عاما.

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وقال الجيش في بيان له إن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا، حيث تواصل قواته ملاحقة المشتبه بتنفيذهم العملية.

من جهتها، قالت القناة 14 الاسرائيلية، إنه بحسب نتائج التحقيقات الأولية في مقتل المستوطن، يبدو أنه قتل بين الساعة 8 و9 صباح أمس الجمعة، على يد 2 أو 3 فلسطينيين قدموا من قرية مجاورة إلى قرية المغير.

وأشارت إلى أن عملية القتل تمت من خلال رشق الفتى بالحجارة على رأسه.

ولليوم الثاني على التوالي، تستمر عمليات تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لهجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين في عدة قرى من الضفة الغربية، إثر اختفاء الفتى بنيامين اخيمئير.

المصدر: RT

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