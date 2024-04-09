"تحية لضباطنا!".. بن غفير يعلق على فيديو لتفكيك خيمة عزاء وليد دقة

أعاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نشر فيديو لمداهمة قوات الشرطة خيمة عزاء الأسير الفلسطيني وليد دقة بباقة الغربية داخل إسرائيل، معربا عن إعجابه بتصرفات عناصر الأمن.

وكتب بن غفير في تعليقه على الفيديو: "المجد لقائد دائرة الساحل (للشرطة) داني ليفي وضباط شرطة المنطقة الذين فككوا في باقة الغربية خيمة عزاء الإرهابي وليد دقة الذي اختطف وقتل الجندي موشيه تام".

כל הכבוד לממ"ז חוף ניצב דני לוי ולשוטרי המחוז שפירקו את אוהל האבלים בבאקה אל-גרבייה של המחבל ווליד דקה ימ"ש, שחטף ורצח את החייל משה תמם הי"ד. על זה בדיוק התכוונו שאמרנו אין מקום לסוכות אבלים מפוארות על מחבל שפל. https://t.co/o5Yk9DGSSJ — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 8, 2024

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وكان بن غفير قال إنه "من المؤسف" أن يموت وليد دقة وفاة طبيعية وليس بعقوبة الإعدام "كما كنت أتمنى".

وكانت قوة كبيرة من الشرطة والأمن الإسرائيلي قد اقتحمت صباح الاثنين، منزل عائل وليد دقة لمنعها من إقامة العزاء، واتهم شقيق الفقيد بن غفير بالوقوف وراء القرار.



وتوفي دقة (62 عاما) الأحد بسبب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان بعد 38 سنة قضاها في سجون إسرائيل.

المصدر: RT



