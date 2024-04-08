ملك البحرين يصدر عفوا عن مئات السجناء

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بالعفو عن 1584 نزيلا يشمل محكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر المرسوم الملكي بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم وتزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العفو يأتي انطلاقا من حرص الملك على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.

كما أفادت بأنه فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان بما يتفق ومنهج مملكة البحرين.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية