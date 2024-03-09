"لم أتخذ أي قرار يضيع مصر".. السيسي يطمئن: الأوضاع بدأت تتحسن!

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن الأوضاع في مصر بدأت بالتحسن، مطمئنا المصريين بأنه لم يتخذ أي قرار يؤدي إلى "ضياع مصر".

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ولفت السيسي، اليوم السبت خلال احتفالية لمناسبة "يوم الشهيد"، إلى أن "الوضع داخل الدولة المصرية في تحسن"، وقال متوجها للمصريين: "لم أغامر.. لا أنا ولا الحكومة بكم، ولم أتخذ أي قرار يضيع مصر".

وأضاف السيسي، قائلا: "نحن لسنا فاسدين.. لم نأخذ أموالكم ونضيعها في الفساد أو غيره، كل مشروع أقيم في مصر يمكن للجميع أن يروه".

وإذ دعا السيسي المصريين إلى عدم إدارة ظهرهم لبلدهم، أكد أنه يعمل بأقصى جهده، وأنه يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، مشددا على أنه لن يمضي وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم.

من جهة أخرى، تحدث السيسي عن الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الـ10 الماضية، قائلا إن "الدول تحتاج إلى سنوات كثيرة من أجل البناء والتقدم، مشيرا إلى ان التاريخ سيحكي كيف كان العبور بمصر إلى بر الأمان صعبا وقاسيا.

كلام السيسي جاء خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة المصرية بمناسبة "يوم الشهيد"، تحت عنوان "ويبقى الأثر"، بمشاركة واسعة من أفراد الجيش وعوائلهم.

المصدر: RT