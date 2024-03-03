قيادي في "حماس": وصلتنا دعوة لزيارة القاهرة وأستغرب خبر إرسال وفد من الحركة لتسليم ردنا

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن الحركة تلقت دعوة لزيارة القاهرة، معربا عن استغرابه من خبر إرسال وفد من الحركة لتسليم رد الحركة الرسمي لمصر.

وقال حمدان: "وصلتنا دعوة لزيارة القاهرة وأستغرب خبر إرسال وفد من الحركة لتسليم ردنا".

وأضاف: "موقف الإدارة الأمريكية لا يزال يعطي الكيان الصهيوني الوقت للاستمرار في جريمته، الكيان الصهيوني لا يريد وقف إطلاق النار ويواصل قتل شعبنا بالحصار والتجويع".

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وتابع: "هناك جولة من المفاوضات في القاهرة اليوم وغدا ونحرص على تحقيق نتيجة ترضي شعبنا".

وأكد مصدر مقرب من حركة "حماس" يوم أمس السبت، أن وفدا قياديا من الحركة يتوجه إلى القاهرة مساء السبت لإجراء محادثات جديدة بشأن الهدنة في قطاع غزة.

وقال مصدر مقرب من "حماس" لـ"فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته: "من المتوقع أن يتوجه وفد قيادي من حماس إلى القاهرة مساء (السبت) للقاء المسؤولين المصريين المشرفين على مفاوضات وقف النار ومتابعة تطورات المفاوضات الساعية لوقف العدوان والحرب وصفقة تبادل الأسرى".

وأضاف: "سيقوم الوفد بتسليم رد الحركة الرسمي حول اقتراح باريس الجديد".

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى أن بلاده تبذل جهودا حثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف المصدر: "استئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة يوم غد الأحد، نسعى لاتفاق عادل للتهدئة وهناك تقدم ملحوظ في المفاوضات".

المصدر: RT