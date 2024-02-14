توكايف يتلقى سيف مؤسس دولة قطر من يد أمير البلاد

أفادت وكالة NUR.KZ بأن رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكايف، تلقى كهدية سيف مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لرئيس جمهورية كازاخستان (Aqorda 🇰🇿): "سيف مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني هو أعلى رمز لدولة قطر، ويقدمه أمير قطر شخصيا إلى الملوك والأمراء ورؤساء الدول لقاء الخدمات أمام دولة قطر والإنسانية جمعاء".

وأضاف المكتب الصحفي الرئاسي، أن أول زعيم أجنبي تم إهداؤه هذا السيف كان خادم الحرمين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ولاحقا تم إهداء مثل هذا السيف إلى سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق، وملك إسبانيا فيليب السادس.

ويشار إلى أن هذه السيوف، هي نسخة طبق الأصل من سيف مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (1827-1913). وغمد السيف مصنوع من الذهب الأصفر (عيار 18 قيراط) ومزخرف من الجانبين، وأما النصل فهو مصنوع من الفولاذ الثمين المقاوم للصدأ، والمقبض مصنوع من عظم الجمل ومطعم بالعقيق والتورمالين.

ويجدر الذكر أن رئيس كازاخستان وصل الليلة الماضية في زيارة دولة إلى قطر.

وشهد قصر أمير قطر الديوان الأميري اليوم، مباحثات بين رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتم في ختامها التوقيع على العديد من الوثائق الهامة.

المصدر: وكالات