القوات الأمريكية تدمر 4 صواريخ كروز "حوثية" مضادة للسفن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، تدمير 4 صواريخ كروز "حوثية" مضادة للسفن، كانت مجهزة للإطلاق من اليمن على السفن في البحر الأحمر.

إقرأ المزيد

وقالت القيادة المركزية في بيان لها على منصة "إكس": "يوم 4 فبراير، في حوالي الساعة 5:30 صباحا (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة دفاعا عن النفس ضد الحوثيين بصاروخ كروز للهجوم البري".

وأضافت: "ابتداء من الساعة 10:30 صباحا، ضربت القوات الأمريكية 4 صواريخ كروز مضادة للسفن، وجميعها كانت جاهزة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر".

وتابع البيان: "حددت القوات الأمريكية الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".

Feb. 4 Summary of Additional USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 4, at approximately 5:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against a Houthi a land attack cruise missile.



Beginning at 10:30 a.m. U.S. forces struck… pic.twitter.com/ScZWEajJe2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 5, 2024

وأمس السبت، أعلنت جماعة "أنصار الله" أن "تحالف العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة على العاصمة صنعاء وخمس محافظات أخرى، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد".

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

ودخلت التوترات مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الماضي سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

المصدر: RT