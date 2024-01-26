استهدف بطائرة مسيرة.. "دانة غاز" الإماراتية تستأنف الإنتاج في "كورمور" بكردستان العراق (فيديو)

أعلنت "دانة غاز" الإماراتية استئناف العمليات التشغيلية حقل "كورمور" للغاز في السليمانية بكردستان العراق بعد تعليق عمليات الإنتاج للسيطرة على حريق شب نتيجة استهداف بطائرة مسيرة.

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وتضرر أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق حقل "كورمور" للغاز في السليمانية شمال العراق بطائرة مسيرة مساء الخميس دون وقوع إصابات وفق ما أعلنت الشركة حينها، وهو ما دفعها إلى تعليق العمليات التشغيلية في المحطة.

وقالت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي في بيان: "تم إيقاف العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها بالكامل".

وأوضحت حينها أن "فريق التشغيل يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لاستئناف العمليات التشغيلية في أسرع وقت ممكن.

ويشهد العراق هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها جماعات مسلحة منذ نشوب الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر، استهدف معظمها قواعد تضم قوات تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات