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السفير الروسي في القاهرة: محطة الضبعة ستكون رمزا جديدا للتعاون بين روسيا ومصر

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السفير الروسي في القاهرة: محطة الضبعة ستكون رمزا جديدا للتعاون بين روسيا ومصر
Sputnik
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أعلن السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسنكو أن محطة الضبعة الذرية ستكون "رمزا جديدا" للتعاون بين روسيا ومصر.

وأشار السفير الروسي في حديث لوكالة "تاس" الروسية إلى أن "ما حدث اليوم في محطة الضبعة الذرية مهم جدا بالنسبة لتطوير العلاقات الروسية – المصرية".

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وأضاف أن صب خرسانة المفاعل الرابع للمحطة "يعني دخول بناء المحطة في المرحلة الحاسمة"، مشيرا إلى أن أعمال البناء جارية في كافة الوحدات الأربع، ومن المتوقع تشغيل أولها في عام 2028، وبدء عمل المحطة بأكلمها في عام 2030.

وتابع: "نتوقع أن تصبح محطة الضبعة نموذجا ورمزا جديدا للتعاون الروسي – المصري، مثل السد العالي في أسوان، الذي قام بلدانا بتشييده معا في حينه".

وجاء ذلك في أعقاب مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع لمحطة الضبعة الذرية، يوم الثلاثاء، والتي جرت بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو.

المصدر: تاس

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