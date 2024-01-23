يشارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.

بوتين والسيسي يشاركان في حفل صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية https://t.co/kadJC559Q6 — RTARABIC (@RTarabic) January 23, 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: نبدأ اليوم مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية في الضبعة، أهم المشاريع بين روسيا ومصر، والتي ستساهم في قاعدة الصناعات الحديثة وإتاحة فرص عمل للمتخصصين.

بوتين: في القرن الماضي شارك المتخصصون السوفيت بشكل كبير في قطاعات الاقتصاد والدفاع في مصر، وقدموا عددا من المشاريع مثل السد العالي.

بوتين: التعاون بين روسيا ومصر مستمر ومتطور. مصر صديق قريب وشريك استراتيجي.

بوتين: علاقاتنا مع مصر تبنى على الاحترام المتبادل والشراكة المتعددة والتعاون الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها في 2018 في سوتشي

بوتين: هناك آفاق كبيرة لتطوير التعاون عبر انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"

بوتين: ننتظركم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قازان هذا العام.

بوتين: تم توقيع العقد لبناء المحطة عام 2017، ومنذ ذلك الحين والبناء مستمر، ونحن على اتصال مستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بوتين: ناقشنا خلال القمة الروسية الإفريقية مع الرئيس السيسي عددا من القضايا من بينها قضية فلسطين.

بوتين: لدينا أكثر من 200 فعالية ضمن رئاسة روسيا لـ "بريكس".

بوتين: سوف توفر المحطة طاقة نظيفة هائلة لدعم قطاعات الصناعات في مصر.

بوتين: تستخدم "روساتوم" معايير الأمان المرتفعة، وتعتبر من أكثر المعايير صرامة من حيث الأمان.

بوتين: بفضل العاملين في محطة الضبعة للطاقة النووية يجري العمل على قدم وساق وفقا للخطة والبرنامج، ويتم حل المشكلات التقنية من قبل 16 ألف عامل مصري يعملون جنبا إلى جنب مع زملائهم الروس.

بوتين: ناقشنا خلال القمة الروسية الإفريقية مع الرئيس السيسي عددا من القضايا من بينها قضية فلسطين.

بوتين: بفضل العاملين في محطة الضبعة للطاقة النووية يجري العمل على قدم وساق وفقا للخطة والبرنامج، ويتم حل المشكلات التقنية من قبل 16 ألف عامل مصري يعملون جنبا إلى جنب مع زملائهم الروس.

بوتين: إن المستلزمات التقنية ومواد البناء يتم صناعتها في مصر أيضا، علاوة على تدريب الفنيين في روسيا. سنقدم المساعدة لأصدقائنا المصريين في جميع قطاعات المحطة، بما في ذلك توفير الوقود، والتخلص من النفايات النووية.12:46

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

السيسي: أتقدم بجزيل الشكر لمشاركة صديقي العزيز فلاديمير بوتين في هذه المراسم الخاصة الصب الأول في الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية

السيسي: صب الوحدة الرابعة يسمح للدولة المصرية بالبدء في المرحلة التالية ببناء المفاعلات النووية

السيسي: محطة الضبعة النووية لأغراض سلمية لتطوير مستقبل مصر.. وهذا حدث تاريخي وصفحة جديدة في العلاقات المصرية الروسية

السيسي: هذا إنجاز يضاف لإنجازات التعاون بين مصر وروسيا

السيسي لبوتين: بفضلكم ودعمكم المباشر حققنا جميع الأهداف التي وضعناها في 2017

مدير عام شركة روساتوم أليكسي ليخاتشوف

أليكسي ليخاتشوف: اليوم هو يوم مشهود في العلاقات الروسية المصرية.

أليكسي ليخاتشوف: ببدء العمل على صب الخرسانات للمفاعل الرابع، يدور العمل على قدم وساق على المفاعلات الأربعة بالتوازي.

أليكسي ليخاتشوف: أصبحت أكثر من 90 شركة مصرية ضمن شركائنا، فيما يقوم الجانب المصري بتنفيذ كافة الالتزامات المنوطة به.12:33

أليكسي ليخاتشوف: إن دورة عمل المحطة النووية يقترب من 100 عام.. المثل العربي يقول: من جد وجد، ونتيجة مشروعنا لن تقتصر على الطاقة، وإنما ستمتد إلى تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات بين البلدين.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

وتشيد شركة "روسآتوم" الروسية محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: RT