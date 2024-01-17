"روسيا تعطي دفعة قوية لاقتصاد مصر".. خبير يتحدث لـRT عن أهمية خطوة "روس أتوم"

علق أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة على إعلان شركة "روس أتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية، افتتاح الفرع الرئيسي الموحد في القاهرة.

وأوضح العمدة في تصريحات خاصة لـRT أن شركة روس أتوم من أكبر الشركات الروسية، وواحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم ولها أنشطة كبيرة في مجال الطاقة النووية والوقود النووي، وكافة المنتجات التي تعمل بالوقود النووي، فضلا عن مجال التعدين، ووجودها في مصر سيمثل إضافة جيدة، وهذه الخطوة بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن شركة روس أتوم تشارك في صناعة النشاط النووي الإيراني، ومفاعل نووي في تركيا، وما يقرب من 3 مفاعلات في الصين، وبنجلاديش والهند وفنلندا، وبالتالي الطاقة النووية للأغراض السليمة خطوة هامة لأي اقتصاد، ومنها الاقتصاد المصري.

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن مصر مهتمة بتوطين صناعة الطاقة النووية للأغراض السلمية، لاستخدامها في انتاج الكهرباء على سبيل المثال، فضلا عن أنه أحد مجالات الطاقة النظيفة التي تسعى مصر التوسع بها، فضلا عن ذلك سيسمح لمصر بأن يكون لديها أجيال من المهندسين والعلماء والباحثين التي تعمل في هذا، وسيمنح الخبرة لمصر لنقلها للدول المجاورة.

وأوضح الدكتور كريم العمدة أنه هذا النوع من الاستثمار الروسي يحدث لأول مرة في مصر وأفريقيا ودول المنطقة بشكل عام، ويعد انعكاسا للعلاقات السياسية القوية بين مصر وروسيا، وانعكاسا للحجم الكبير لمشروع الضبعة النووي، واهتمام مصر بذلك النوع الهام من الصناعات.

وشدد على أن افتتاح الفرع الرئيسي الموحد لشركة "روس أتوم" الروسية في القاهرة، يعطي مصر أفضلية في دول الإقليم في هذا المجال، خاصة أن الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك هذا النوع من النشاط النووي هي إسرائيل.

وشدد إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية تستوعب هذا النوع من الاستثمار، ويزيد من عمل مصر في مجال الطاقة النووية، مطالبا بتعجيل وتيرة انشاء مفاعل الضبعة النووي لما يمثله من دعم كبير للاقتصاد المصري، خاصة في مجال الانتاج المتعددة.

ويمثل افتتاح الفرع الرئيسي الموحد لشركة "روس أتوم" الروسية في القاهرة مرحلة هامة في توحيد البنية التحتية للمكاتب وللشركات التابعة لروس أتوم، بهدف الترويج لمنتجات مؤسسات روس أتوم في السوق المصرية. وأكد المدير الإقليمي لمكتب روس أتوم في مصر مراد أصلانوف: "لقد قامت شركة روساتوم بإطلاق مبادرة ومشروع صناعي واسع النطاق لتوحيد البنية التحتية لتواجدها بالخارج. و قد تم دمج جميع المكاتب في مصر، لعدد من الشركات التابعة لروساتوم، و التي كانت موجودة سابقا في أماكن مختلفة في مكتب ومكان موحد".

المصدر: RT