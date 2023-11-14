الحرب على غزة في يومها الـ39.. استمرار استهداف المشافي وتنامي المأساة الإنسانية في القطاع

دخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وتكثيف الأحزمة النارية مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

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