إقلاع طائرة روسية من مصر تقل مجموعة ثانية من 98 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة

أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة التي تقل مجموعة ثانية من 98 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت مساء اليوم من العاصمة المصرية القاهرة نحو موسكو.

وأكد رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف، حول عملية الإجلاء المستمرة للمواطنين الروس، أن "الموظفين وعلماء النفس يقدمون المساعدة اللازمة، كما يعمل المختصون بشكل مستمر".

وأضاف: "ستعمل المجموعة العملياتية التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية في منطقة معبر رفح حتى مغادرة آخر روسي قطاع غزة".

وتتجه الرحلة الخاصة التي تقل مجموعة ثانية من 98 مواطنا روسيا، حاليا إلى مطار دوموديدوفو بموسكو.

هذا وأعلن ألكسندر كورينكوف، أن روسيا مستعدة للمساعدة في إجلاء المواطنين من حاملي جنسيات رابطة الدول المستقلة الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة.

كما وصلت في وقت سابق، أول طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مطار دوموديدوفو في موسكو قادمة من القاهرة.

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المصدر: RT