الطوارئ الروسية: نسعى لضمان إجلاء جميع مواطنينا عن قطاع غزة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها تسعى إلى ضمان إجلاء جميع المواطنين الروس عن قطاع غزة إلى البلاد في غضون أسبوع.

وأضافت أنه سيتم إجلاء 98 مواطنا روسيا من القاهرة إلى موسكو اليوم، حيث غادروا قطاع غزة إلى مصر عبر رفح أمس الاثنين.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "تاس" نقلا عن هيئة معابر غزة بأن 50 مواطنا روسيا ضمن قائمة المغادرين من حاملي الجنسيات الأجنبية الذين سيغادرون قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح.

ووصلت المجموعة الأولى من 70 مواطنا روسيا من قطاع غزة إلى موسكو على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية أمس الاثنين، بعد فحص أطباء وزارة الطوارئ الروسية لهم في القاهرة، وتقديم كافة المساعدات الطبية والنفسية لهم.

المصدر: تاس