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الجثث تتناثر في شوارع غزة (فيديو)

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الجثث تتناثر في شوارع غزة (فيديو)
قصف غزة
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة جثثا متناثرة في شوارع غزة إثر القصف الإسرائيلي المستمر وصعوبة دفنها.

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ومنعت القوات الإسرائيلية أكثر من 200 عائلة في محيط مجمع الشفاء من الحركة، أو الخروج من منازلهم.

كما تحاصر دبابات إسرائيلية أكثر من 100 من المرضى والطواقم الطبية في مستشفى الحلو بمدينة غزة.

ودفنت جثامين 170 فلسطينيا اليوم الثلاثاء في مقبرة جماعية بساحة مجمع الشفاء في مدينة غزة، لصعوبة دفنهم منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على المستشفى من جميع الجهات.

وتطوع مواطنون وطواقم طبية وإدارية لحفر قبر جماعي في ساحة المجمع الطبي، وتمكنوا من دفن الجثامين التي تحللت، وتعرضت للنهش من الكلاب الضالة.

وخلّف القصف الإسرائيلي 11 ألفا و240 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، و29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية حتى مساء الاثنين.

المصدر: RT+ وكالات

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