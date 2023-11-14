الصحة بغزة: الجيش الإسرائيلي يطوق مجمع الشفاء وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مجمع الشفاء الطبي من كل الاتجاهات والقصف المدفعي لا يزال متواصل وسط إطلاق نار كثيف.

ونقلت قناة "الأقصى" الفضائية الفلسطينية، عن القدرة قوله: "الآليات العسكرية تطوق مجمع الشفاء الطبي من كل الاتجاهات وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باندلاع حريق داخل قسم العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد قصف إسرائيلي استهدفها.

وبحسب شهود من قطاع غزة، تدور اشتباكات عنيفة وقوية وسمع دوي عدة انفجارات بمحيط مستشفى الشفاء، كما يتم إطلاق قنابل مضيئة، واستهدفت طائرة مسيرة الباب الخارجي للمستشفى بصاروخ.

يتبع..