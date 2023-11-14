مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يستهدف منطقة اللبونة جنوبي لبنان

أفادت مراسلة RT بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت منطقة اللبونة جنوبي لبنان بعدد من القذائف، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي على طول الحدود الجنوبية.

وقالت مراسلتنا إن الجيش الإسرائيلي أطلق عددا من القذائف الضوئية عند أطراف ‎الناقورة وطير حرفا في القطاع الغربي، واستهدف بالمدفعية منطقة اللبونة بعدد من القذائف.

وأشارت إلى استمرار تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

المصدر: RT