"حزب الله" يعلن استهداف موقع المالكية الإسرائيلي أثناء إعادة تحصينه (فيديو)

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع المالكية الإسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الصواريخ التي أطلقت خلال العملية.

وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:50 من منتصف ليل الاثنين 13-11-2023 موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في منشور عبر منصة X: "رصدنا عمليات إطلاق عدة من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود في منطقة المالكية واعترضت مقاتلات الدفاع الجوي إحدى عمليات الإطلاق وسقط الباقي في منطقة مفتوحة".

מספר שיגורים זוהו לפני זמן קצר משטח לבנון לעבר מוצב צה"ל סמוך לגבול במרחב מלכיה. אחד מהשיגורים יורט על ידי לוחמי ההגנה האווירית והשאר נפלו בשטח פתוח >> pic.twitter.com/WtNFdTA8bZ — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 13, 2023

وأفاد بأن "الطائرات الحربية قصفت مساء أمس البنى التحتية الإرهابية لحزب الله في لبنان، ردا على إطلاق النار الذي تم تنفيذه في الأراضي الإسرائيلية، وتم تدمير عدد من المقرات العسكرية التي كان ينشط فيها عناصر الحزب".

وذكرت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم ألقى قنابل مضيئة على أطراف بلدات ميس الجبل وعيتا الشعب ورميش ويارون في القطاع الأوسط، إضافة إلى قصف مدفعي لأطراف بلدات كفركلا وكفرشوبا في القطاع الشرقي.

المصدر: RT