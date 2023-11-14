وزارة الطوارئ الروسية: سنستمر بالعمل حتى مغادرة جميع الروس لقطاع غزة

أعلن وزير حالات الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، أن روسيا ستستمر بالعمل حتى مغادرة جميع الروس لقطاع غزة.

وقال كورينكوف: "سنستمر بالعمل حتى خروج آخر مواطن روسي، إذا كان علينا أن ننتظر مواطنا روسيا واحدا، فسننتظر".

وأشار كورينكوف إلى أن وزارة حالات الطوارئ قد عملت بشكل كامل مع المواطنين على الطريق من معبر رفح إلى مطار دوموديدوفو، وقد تم تنظيم الجسر الجوي بين موسكو والقاهرة وسيعمل على أساس دائم "طالما كان ذلك ضروريا".

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ووفقا له، فإن طائرتين من طراز إيل-76 موجودتان حاليا في القاهرة، لنقل ما لا يقل عن 300 شخص على الفور إلى روسيا.

وأضاف كورينكوف أن موظفي وزارة حالات الطوارئ في روسيا يعملون في ظروف خطرة أثناء إجلاء الروس من قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الشيء الأكثر أهمية هو أن الجميع عادوا أحياء. لا تزال هناك عمليات عسكرية هناك، نحن قلقون بشأن شعبنا، المهمة خطيرة وموظفونا يتعاملون مع هذه المهمة".

وفي وقت سابق، وصلت أول طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مطار دوموديدوفو في موسكو قادمة من القاهرة.

وأعلنت وزارة الطوارئ في روسيا في بيان يوم أمس الأحد إجلاء أول 70 مواطنا روسيا من قطاع غزة إلى القاهرة.

وكشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك حوالي 300 مواطن روسي قاصر على قائمة الإجلاء من قطاع غزة.

المصدر: تاس