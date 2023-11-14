الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على فتحة نفق في أحد مساجد غزة ويواصل قصف المباني السكنية (صور + فيديو)  

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على فتحة نفق في أحد مساجد قطاع غزة، ونشر شريط فيديو يوثق قصفه لمبان سكنية قال إنها بنى تحتية تابعة لحركة "حماس" في القطاع.

وجاء في بيان الجيش: "خلال العمليات البرية، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على فتحة نفق تقع في أحد المساجد في قطاع غزة، وبتوجيه من القوات البرية، قصفت الطائرات الإسرائيلية خلية تابعة "لحماس" أطلقت في وقت سابق صواريخ مضادة للدبابات على الجنود".

وأشار البيان إلى "أن الطيران الإسرائيلي استهدف خلال اليوم الماضي 200 هدف تابع "لحماس"، موضحا أن الاستهداف شمل افرادا ومواقع إنتاج أسلحة وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات ومراكز قيادة عمليات تابعة "لحماس".

وأضاف "وخلال الليل، ضرب جنود البحرية الإسرائيلية معسكراتستخدمه القوات البحرية التابعة "لحماس" للتدريب وتخزين الأسلحة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، مداهمة قواته مكتب عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى بغزة أيمن نوفل، الذي قتل بعد فترة وجيزة من بداية الحرب على غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 365 جنديا إسرائيليا.

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idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

المصدر: RT