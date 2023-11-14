الجيش الإسرائيلي يكشف عن عملية مداهمته مكتب قائد لواء الوسطى بغزة أيمن نوفل (فيديو + صور)  

أعلن الجيش الإسرائيلي مداهمة قواته مكتب عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى بغزة أيمن نوفل، الذي قتل بعد فترة وجيزة من بداية الحرب على غزة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الأيام الأخيرة داهمت قواتنا بنية تحتية تقع في منطقة مصنع الباطون شمال قطاع غزة، وخلال عملية التوغل تم تدمير فتحات أنفاق وجدت داخل المصنع".

وأضاف البيان: "كما تم العثور على معدات قتالية مختلفة منها القنابل اليدوية وبنادق الكلاشنكوف، والعبوات الناسفة وقذائف RPG، إلى جانب تصفية عناصر من "حماس"، كما تم تدمير مبنى مفخخا تم رصده في منطقة عملية التوغل".

وتابع البيان: "وبالتزامن مع ذلك، استولى المقاتلون على مقر قيادة المدعو أيمن نوفل، قائد لواء الوسطى في غزة، الذي تمت تصفيته خلال إحدى غاراتنا على القطاع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق ضرب أكثر من 15 ألف هدف تابع لحركة "حماس" في قطاع غزة ومصادرة أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح، منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 365 جنديا إسرائيليا.

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idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

idfanc.activetrail.biz

المصدر: RT