ماذا قال العرب في "قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"؟

دانت دول عربية استهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بعد اتهام قطر إسرائيل بقصف المقر أمس الاثنين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية "رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف هذه اللجنة وكافة المؤسسات والأعيان المدنية في قطاع غزة" وشدّدت على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء".

#الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار #غزة



https://t.co/X1mdoSs2wg — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) November 13, 2023

إقرأ المزيد

ووصفت الخارجية الأردنية استهداف مقر اللجنة القطرية بأنه "جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي".

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين استمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي، وجرائمها ضد المدنيين، واعتداءاتها المتكررة على المستشفيات والأعيان المدنية، والتي كان آخرها قصف مقر #اللجنة_القطرية_لإعادة_إعمار_غزة اليوم، جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.… pic.twitter.com/ZhmcTDut4w — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 13, 2023

كما عبّرت الخارجية العمانية "عن استنكارها وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معبّرةً عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة".

#بيان || أعربت وزارة الخارجية عن استنكار سلطنة عُمان وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وعبّرت عن تضامنها مع دولة #قطر الشقيقة. pic.twitter.com/CoE4tcfh7J — وزارة الخارجية (@FMofOman) November 13, 2023

واعتبرت الخارجية الكويتية ذلك "عملا شنيعا يكرس الأعمال العدائية التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية".

بيان صادر عن #وزارة_الخارجية بشأن إدانة دولة #الكويت للقصف الذي تعرضت له اليوم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.



البيان كاملاً: https://t.co/0j9Epy4Ycmpic.twitter.com/B0cVvqTFMt — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) November 13, 2023

ودانت قطر أمس الاثنين "بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة".

وأكدت أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر".

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مؤكداً بأن هذا القصف دليل آخر على وحشية ورعونة قوات الاحتلال واستمرارها بخرق المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية.

كما دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قائلة إن "هذا الاستهداف يعد امتدادا لانتهاك إسرائيل للقوانين الدولية".

المصدر: RT