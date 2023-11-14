احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة أمام السفارة الأمريكية في الفلبين

أفادت شبكة ABS-CBN الفلبينية، بأن عدة منظمات في الفلبين نظمت مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة مانيلا اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأظهرت صورا للمتظاهرين يحملون فيها لافتات ويهتفون: "من فلسطين إلى الفلبين، أوقفوا آلة الحرب الأمريكية"، و"أيتها القوات الأمريكية، اخرجي من الفلبين الآن!".

وكما أشارت شبكة ABS-CBN، أدان المتظاهرون دور الحكومة الأمريكية في الحرب على قطاع غزة وأعربوا عن قلقهم بشأن التدريبات العسكرية الأمريكية - الفلبينية.

وبحسب الشبكة التلفزيونية، اشتبك المتظاهرون خلال التظاهرة بالقرب من السفارة الأمريكية مع القوات الخاصة للشرطة الفلبينية. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وتشهد عواصم عدد من دول العالم مظاهرات حاشدة منددة بالحرب على غزة وداعمة لفلسطين، حيث غصت شوارع المدن بآلاف المتظاهرين الذين حملوا لافتات تدين الحرب على غزة.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.

وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.

المصدر: RT