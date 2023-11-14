الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خلال المعارك شمال قطاع غزة، إصابة اثنين منهم خطرة، جراء تعرضهما لصاروخ مضاد للدروع أطلق عليهما.

ووفقا لأحدث بيانات الجيش الإسرائيلي فإن القتيلين هما:

الرائد (احتياط) راز أبو العافية مرشفون 27 عاما، مقاتل في الكتيبة 6863 لواء النقب (12).

الرقيب روي ماروم 21 عاما، من رعنانا، قائد صف في الكتيبة 906 بصلاح، خدم مقاتل دورية.

وقتل 47 جنديا إسرائيليا في المعارك البرية في غزة منذ 31 أكتوبر، فيما بلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 365 جنديا وضابطا، إضافة إلى 59 شرطيا و10 أفراد في جهاز "الشاباك".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT