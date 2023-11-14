نتنياهو: إن لم نهزم "حماس" فإن أوروبا والولايات المتحدة التاليتان

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه إذا لم تهزم حركة "حماس"، فإن "أوروبا والولايات المتحدة ستكونان التاليتين".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، شدد نتنياهو على "أننا بحاجة إلى النصر ليس فقط من أجل أنفسنا، ولكن من أجل الشرق الأوسط، من أجل جيراننا العرب، من أجل سكان غزة الذين وقعوا في قبضة هذا الطغيان الأسود الذي كان قاسيا عليهم ولم يجلب لهم سوى سفك الدماء، والفقر والبؤس. نحن بحاجة للفوز لحماية إسرائيل والشرق الأوسط".

وقال إن "نضالنا هو نضالكم"، مؤكدا أنه "لا بديل عن النصر".

وأضاف: "يجب على قوى الحضارة أن تهزم هؤلاء البرابرة، وإلا فإن هذه الهمجية سوف تنتشر وتعرض العالم بأسره للخطر. كل أمريكي، كل دولة متحضرة ستكون في خطر. يجب أن نحقق نصرا كاملا".

المصدر: Ynet