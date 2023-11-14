طهران تدين استهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

دانت الخارجية الإيرانية القصف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وطالبت بضرورة "محاسبة الكيان على جرائمه وداعميه".

وأقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "مثل هذه الجرائم تظهر بوضوح وحشية الكيان الصهيوني وعدم إنسانيته".

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وتابع أن "الضمير الإنساني مجروح مما يحدث للشعب الفلسطيني من جرائم ووحشية الصهاينة في غزة ولا يمكن البقاء صامتا في وجهها".

وأشار إلى أن "الانتهاكات مستمرة وواضحة للقوانين الدولية والعدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني مطالبا المجتمع الدولي مرة اخرى فضلا عن إدانته لممارسات الكيان الصهيوني إلى استخدام كافة الإمكانيات الدولية المتاحة للرد على الكيان المحتل ومحاسبته ومحاكمة مجرمي الحرب التابعين له".

ودانت قطر أمس الاثنين "بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة".

المصدر: RT