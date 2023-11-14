وصول ثاني دفعة من المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى موسكو

وصلت الدفعة الثانية من المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى موسكو، اليوم الإثنين، قادمين من القاهرة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "هبطت للتو الرحلة الخاصة الثانية لوزارة الطوارئ الروسية قادمة من القاهرة مع 98 مواطنا روسيا وأفراد أسرهم".

وكانت الرحلة قد أقلعت من مطار القاهرة مساء الثلاثاء، متجهة إلى مطار دومودييدوفو في العاصمة الروسية موسكو.

وأكد رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف، حول عملية الإجلاء المستمرة للمواطنين الروس، أن "الموظفين وعلماء النفس يقدمون المساعدة اللازمة، كما يعمل المختصون بشكل مستمر".

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يذكر أنه يوم الاثنين الماضي، وصلت أول طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مطار دومودييدوفو في موسكو قادمة من القاهرة.

كما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على مساعدة مصر في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وجاء كذلك في بيان للكرملين، صادر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، يوم الثلاثاء، أن الجانبين "واصلا مناقشة الأوضاع المتفاقمة للغاية في منطقة النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي".

المصدر: RT