بريطانيا تدعو إسرائيل إلى صون حرمة المستشفيات في غزة

دعت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء إسرائيل إلى احترام حرمة المستشفيات في قطاع غزة، ومنح المدنيين الحماية التي يقرها القانون الدولي.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني أندرو ميشال: "يجب أن تبقى المستشفيات آمنة وقادرة على علاج المرضى بكل مواساة، أمر مروع أن نرى أنها لا تستطيع القيام بذلك".

وأكد أن "الحكومة البريطانية قالت بوضوح إن على كل أطراف النزاع منح المدنيين الحماية التي يقرها القانون الدولي، واحترام الطابع المقدس للمستشفيات حتى يتمكن الأطباء من مواصلة علاج المرضى والجرحى".

ودعا ميشال أيضا الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة المساعدات الإنسانية، من خلال فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي.

وأوضح أن الحكومة البريطانية تعتبر حاليا الطريق البري أفضل وسيلة لإيصال المساعدات الإنسانية، وأنها "تعتزم استعمال الطرق الجوية والبحرية بما فيها قواعدنا (العسكرية) في قبرص".

هذا وأعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية أن "179 جثة على الأقل بينها جثث سبعة أطفال خدج، دفنت في قبر جماعي" في حرم المستشفى.

كما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى "التحقيق في القصف الإسرائيلي لمستشفيات غزة باعتبارها جرائم حرب"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي أدلة على استخدام "حماس" المستشفيات لأغراض عسكرية".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات على عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

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المصدر: RT + أ ف ب