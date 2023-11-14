"حزب الله" يعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي ونقطة ‏تحشيد للجنود جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهداف مواقع إسرائيلية ونقطة ‏تحشيد لجنود الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وأصدر "حزب الله" اللبناني اليوم عدة بيانات جاء فيها:

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14 نوفمبر 2023 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة».‏

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14 نوفمبر 2023 موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة».‏

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14 نوفمبر 2023 موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة».

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 14 نوفمبر 2023 نقطة ‏تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالاسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة».‏

هذا وذكر سكان المستوطنات الشمالية في إسرائيل القريبة من الحدود الجنوبية للبنان، إن العيش في مناطقهم أصبح مستحيلا، وأنه تم التخلي عنهم من قبل السلطات المعنية.

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين استهداف مواقع وقوات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان، في حين أشار يوم الأحد إلى استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وتكثيف الأحزمة النارية مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

المصدر: RT