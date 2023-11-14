ارتفاع حصيلة ضحايا طولكرم إلى 7 قتلى (فيديو)

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الثلاثاء مقتل 7 شبان فلسطينيين إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن "7 أشخاص قتلوا نتيجة الاقتحام الإسرائيلي لطولكرم منذ مساء الاثنين"، مضيفة أن أعمارهم تتراوح بين 25 و32 عاما.

وأشارت الوزارة إلى وجود "12 مصابا، بينهم 4 في وضع حرج".

وتحدثت مصادر محلية عن استهداف مجموعة من الشبان في مخيم طولكرم بمسيرة إسرائيلية، في ظل استمرار الاشتباكات وسماع أصوات انفجارات، وتوافد آليات عسكرية وانتشار قناصة الجيش الإسرائيلي على أسطح بعض البنايات منذ فجر اليوم.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للنار وقنابل الغاز على الفلسطينيين.​​​​​​​

المصدر: RT+ وكالات