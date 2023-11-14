تحديث مستمر لمعارك المساء في غزة .. "القسام" تعلن قتل 9 جنود إسرائيليين وسط قتال شرس في عدة محاور

أعلنت "كتائب القسام" انها تخوض اشتباكات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور، مؤكدة قتل 9 جنود من مسافة صفر وتدمير آليات، فيما أعلنت سرايا القدس عن استهداف تحشدات إسرائيلية.

وفيما يلي تفاصيل هجمات "القسام" و"السرايا" ضد القوات الإسرائيلية حسبما وردت في بيانات خلال ساعات المساء:

-04:11.. كتائب القسام تعلن استهداف آلية صهيونيةً (عش المدفع) غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105".

- 04:56.. سرايا القدس تعلن "قصف التحشدات والآليات العسكرية في موقع كرم أبو سالم بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

-05:01.. أعلنت "القسام" أن عناصرها "أجهزوا على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة ويهاجمون ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في المكان ذاته بقذائف (الياسين 105) واشتعال النيران فيهما"، وكانت القسام أعلنت في وقت سابق(01:13) أن مقاتليها "أجهزوا على جنديين صهيونيين من مسافة صفر ويصيبون 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون".

- 05:04.. كتائب القسام تعلن قصف قاعدة رعيم الجوية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

- 05:09.. سرايا القدس تدك بقذائف الهاون النظامي جنود العدو وآلياته في محور جنوب غرب غزة.

- 05:21.. كتائب القسام تعلن استهداف "دبابة وجرافة صهيونيين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي (تاندوم) و (الياسين105)".

- 05:27.. كتائب القسام تعلن استهداف "3 آليات صهيونية بقذائف (الياسين105) غرب غزة".

- 05:27.. كتائب القسام يعلنون استهداف "قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" جنوب غرب مدينة غزة".

- 05:43.. كتائب القسام تعلن استهداف "دبابة صهيونية بقذيفة (الياسين 105) شمال غرب غزة".

يتبع...