"القسام" تعلن قتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين شمال قطاع غزة وتدمير عدد من الآليات العسكرية

أعلنت "كتائب القسام" قتل جنديين إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

وأكد القسام تدميرعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث تم استهداف دبابتين إسرائيليتين إحداهما دبابة "الملك" -القائد- في محور غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين105".

كما أعلن القسام استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محور جنوب غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار 114ملم، إلى جانب استهداف دبابة إسرائيلية في ذات المحور بقذيفة "الياسين105".

وأشار القسام إلى استهداف تحشدات إسرائيلية داخل الخط الزائل شرق الوسطى بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار 114ملم

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 365 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT