الجيش الإسرائيلي يعلن نزوح مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر، بنزوح مئات آلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وأن عدد النازحين قد يتجاوز المليون.

وأضاف ليرنر في إفادة صحفية: "نتيجة لتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من المرجح أن يكون قد غادر أكثر من مليون شخص الجزء الشمالي من قطاع غزة إلى جنوبه، ويمكنني أن أقول إننا حققنا نجاحا كبيرا في ذلك".

وأشار إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة تم ضرب ما يقرب من 15 ألف هدف تابعة لحركة "حماس" في غزة، كما تم الاستيلاء على أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح.

ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق، إن "حماس" فقدت السيطرة على مدينة غزة، وأن الجيش الإسرائيلي يسيطر على مبنى البرلمان هناك.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 365 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT