الجيش الإسرائيلي يعلن الاستيلاء على 11 موقعا عسكريا لحركة "حماس" منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت استيلاء قواته على 11 موقعا عسكريا تابعا لحركة "حماس" في قطاع غزة، منذ بدء الحرب.

وجاء في بيان الجيش: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في أراضي قطاع غزة، حيث تقوم بتصفية العناصر وتوجيه الطائرات والمدفعية لقصف البنى التحتية، وسيطر الجيش الإسرائيلي منذ بداية العمليات البرية على 11 موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس".

وأضاف البيان: "كما رصدت قواتنا ودمرت نفقا تحت الأرض يقع بجوار مدرسة، كما رصدت القوة النارية التابعة للواء 215 مجموعة مسلحة لدى تحركها باتجاه مقاتلي الجيش من لواء "جفعاتي" أثناء عملهم في الميدان، وعليه تم تصفية المجموعة وإزالة تهديدها المحتمل".

وتابع البيان: "بدورها هاجمت القوات البحرية خلال الليلة الماضية مباني تستخدمها منظمة حماس ضد قوات الجيش العاملة في شمال قطاع غزة، وتم قصف مخازن أسلحة وذخيرة توجد بداخليها معدات خاصة بالقوة البحرية التابعة لحماس، إذ تمكنت القوات البحرية من إغلاق دائرة النار ومهاجمة المباني بتوجيه من قوات المشاة العاملة داخل أراضي القطاع التي كانت قد رصدت أهدافاً عسكرية داخل عدة مبانٍ في محيط مخيم الشاطئ".

المصدر: RT