وزير المالية الإسرائيلي يتحدث عن "الحل الإنساني الصحيح" للاجئي غزة

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن "الهجرة الطوعية للاجئي غزة إلى دول العالم هو الحل الإنساني الصحيح" بالنسبة لهم.

وعلق سموتريش، على مقال عضو الكنيست رام بن باراك وداني دانون في صحيفة "وول ستريت جورنال" والذي اقترحا فيه خطة هجرة طوعية للاجئي غزة، قائلا: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللاجئين والفقر والمخاطر".

واعتبر أن "خلية بمساحة صغيرة مثل قطاع غزة، بدون موارد طبيعية ومصادر رزق مستقلة، ليس لديها فرصة للوجود بشكل مستقل اقتصاديا وسياسيا، بهذه الكثافة العالية لفترة طويلة"، مضيفا: "السلطة الفلسطينية تدعم وتشجع حماس ولن تسيطر على غزة مجددا".

هذا ودعا الجيش الإسرائيلي السكان المتبقين في شمال قطاع غزة إلى التحرك جنوبا، مؤكدا أن "الممر الآمن يظل مفتوحا اليوم ما بين التاسعة صباحا والرابعة عصرا لأغراض إنسانية عبر محور صلاح الدين باتجاه المنطقة الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة".

وأضاف: "يا سكان غزة لا تستسلموا لحماس التي فقدت سيطرتها على منطقة شمال قطاع غزة وتحاول بذل كل ما تستطيع لمنعكم من الانتقال جنوبا وحماية أنفسكم فإذا اعترض طريقكم من قبل عناصر حماس تواصلوا معنا . نحثّكم على اغتنام الفسحة الزمنية والانتقال جنوبا".

المصدر: "والا" + RT