6 قتلى في طولكرم.. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الضفة الغربية إلى 193 قتيلا

أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء مقتل 6 شبان فلسطينيين في طولكرم ما يرفع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 193 قتيلا.

وأشارت ورزاة الصحة إلى مقتل الشاب وليد مصيعي 26 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم، ما يرفع حصيلة القتلى منذ فجر اليوم في المدينة إلى6، إضافة إلى 12 إصابة بينها 4 في وضع حرج.

وأفادت مصادر طبية فجر اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 شبان فلسطينيين في مخيم طولكرم، بينهم 3 قتلوا بصاروخ أطلقته القوات الإسرائيلية من طائرة مسيرة.

وأكدت وزارة الصحة "استشهاد الشابين محمود علي حدايدة (25 عاما) وحازم محمد حصري (28 عاما) بعد إصابتهما بالرصاص الحي في الصدر، خلال عدوان الاحتلال على طولكرم".

وبمقتل حدايدة والحصري ترتفع حصيلة ضحايا محافظة طولكرم منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 قتيلا.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 365 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT