"رويترز" عن مسؤول أمريكي: مقتل ما يصل إلى 7 أشخاص في ضربات جوية أمريكية بسوريا

عبر مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء عن اعتقاد الولايات المتحدة بأن 7 أشخاص قتلوا في أحدث ضرباتها الجوية على جماعات مسلحة مرتبطة بإيران في سوريا يوم الأحد.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الأشخاص قتلوا في ضربة أمريكية على منشأة تدريب بالقرب من مدينة البوكمال.

وأشار إلى أن شخصا آخر ربما قتل في ضربة ثانية تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها شنتها على مخبأ بالقرب من مدينة الميادين.

وذكر أن تقديرات الجيش الأمريكي تشير إلى عدم مقتل أي نساء أو أطفال في الضربات.

وحسب "رويترز"، فإن "هذه هي أول مرة يسقط فيها قتلى منذ أن بدأت الولايات المتحدة توجيه ضربات انتقامية للجماعات المسلحة التي تتهمها بمهاجمة القوات الأمريكية في قواعد بالعراق وسوريا، واستهدفت الضربات الأخرى منشآت غير مأهولة تشمل مخازن أسلحة".

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 40 مرة على الأقل في العراق وسوريا منذ أوائل أكتوبر، وجاء في بيانات صادرة عن الجماعات المسلحة المسؤولة أن الهجمات تأتي ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة.

ويتنامى القلق من احتمال اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط وتحول القوات الأمريكية المتمركزة في قواعد بأنحاء المنطقة إلى أهداف.

ونشرت الولايات المتحدة دفاعات جوية إضافية وأرسلت سفنا حربية وطائرات مقاتلة وحاملتي طائرات إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل و"حماس" في السابع من أكتوبر.

المصدر: "رويترز"