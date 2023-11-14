بايدن حول انجاز صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل: أعتقد أن ذلك سيحدث.. انتظروا.. نحن قادمون

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه يتحدث "كل يوم" إلى الأشخاص المشاركين في مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل.

قال بايدن في كلمة له في البيت الأبيض: "أعتقد أن ذلك سيحدث (إطلاق سراح الأسرى)، لكني لا أريد الخوض في التفاصيل"، بحسب ما نقلت صحيفة "Axios".

وردا على سؤال عن الرسالة التي يريد إرسالها إلى عائلات الأسرى، قال بايدن: "انتظروا هناك. نحن قادمون".

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وفي وقت سابق، حث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام، مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الأسرى.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مكالمته الهاتفية أمس الاثنين، على الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام في غزة، لتمكين إحداث تقدم لإطلاق سراح بعض الرهائن لدى حماس".

وأضاف: "بحسب الاقتراح المطروح، فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة، وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم".

ومن جانبه، أعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، أنه "لن يكون أي توقف لإطلاق النار ولن نسمح بدخول أي وقود إلى قطاع غزة".

المصدر: Axios