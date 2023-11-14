مقتل لاعبين في المنتخب الفلسطيني للطائرة

قتل لاعبا المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة الطائرة الحسن زعيتر وإبراهيم قصيعة، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة.

وبحسب وكالة "سند" الفلسطينية، فإن ثنائي نادي الصداقة والمنتخب الفلسطيني قتلا في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة.

ونعى اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة الثنائي الفلسطيني مساء الاثنين.

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وقال الاتحاد في بيانه: "ينعى اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة بمزيد من الحزن والأسى استشهاد لاعبي منتخب فلسطين للكرة الطائرة الشهيد / ابراهيم قصيعة والشهيد/ حسن أبو زعيتر أثر العدوان على قطاع غزة رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

المصدر: RT