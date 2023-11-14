بن غفير "يتباهى" بالصور .. القوات الإسرائيلية تسيطر على مبنى المجلس التشريعي في غزة

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صورة عبر منصة "إكس" تظهر جنودا إسرائيليين داخل مقر المجلس التشريعي في غزة حاملين العلم الإسرائيلي.

אין על המועצה המחוקקת של גולני 💪🏻🇮🇱 pic.twitter.com/1d3J5PY5ey — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 13, 2023

كما نشر الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومينتال صحفي القناة 11 العبرية، صورة عبر منصة "إكس" تظهر استيلاء القوات الإسرائيلية على مبنى الشرطة في غزة، والتقاطهم صورة هناك حاملين علم إسرائيل".

לוחמי גולני הגיעו לבית המושל של עזה pic.twitter.com/O1Hh3wVodI — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) November 14, 2023

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، سيطرته على عدة مبان حكومية في مدينة غزة، بينها مقر المجلس التشريعي (البرلمان) ومقر جهاز الشرطة.

وجاء في البيان: "نفذت قوات تابعة لللواء السابع ولواء غولاني في الايام الأخيرة عمليات في الشيخ عجلين والرمال، لتأمين السيطرة على المؤسسات الحكومية التي تستخدمها حركة حماس لأغراض عسكرية".

وأشار الجيش في بيانه، إلى أن قواته سيطرت على "عدة مراكز سلطوية رئيسية تابعة لحماس في قلب مدينة غزة استخدمت لأغراض عسكرية"، بينها "مقر المجلس التشريعي والمجمع الحكومي ومقر الشرطة وكلية الهندسة التي استخدمت كمعهد لصناعة وتطوير الأسلحة".

كما أضاف البيان أنه تمت السيطرة على "مقر دار الحاكم الذي يحتوي على مكاتب عسكرية وشرطية تابعة لحركة حماس، وعلى مكاتب تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية، ومقرات القيادة التابعة للحركة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مداهمة قواته مكتب عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى بغزة أيمن نوفل، الذي قتل بعد فترة وجيزة من بداية الحرب على غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق ضرب أكثر من 15 ألف هدف تابع لحركة "حماس" في قطاع غزة ومصادرة أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح، منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 365 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT