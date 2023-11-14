بعد أول ظهور لها منذ 7 أشهر.. شقيقة الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق تدحض اعترافاتها (فيديو)

قالت إيما تسوركوف شقيقة الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف المختطفة منذ 7 أشهر في العراق، إن بعض الأمور التي ذكرتها أختها في أول ظهور مسجل، لا أساس لها من الصحة.

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وأعربت إيما في تصريحات اليوم الثلاثاء لموقع Ynet Live عن سعادة أسرتها لرؤية ابنتها على قيد الحياة وبصحة جيدة، واعتبرت ظهورها الفيديو بعد طول انقطاع دليلا على أنها على قيد الحياة.

وانتشر على شبكة الإنترنت مقطع فيديو لتسوركوف، قالت فيه إنها "عملت لصالح الموساد ووكالة المخابرات المركزية"، الأمر الذي نفته شقيقتها إيما.

وأكدت إليزابيث أن مهمتها في العراق كانت زعزعة استقرار الوضع في البلاد، مشيرة إلى أنها عملت في سوريا بشكل مكثف مع "قوات سوريا الديمقراطية".

وتطرقت إليزابيث في حديثها إلى الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث قالت: "أنا متابعة جدا للأحداث في غزة... من قتل الأطفال والنساء والرجال وقصف المستشفيات. هذه السياسة تؤدي إلى كراهية بيننا وبين الشعب الفلسطيني في غزة ولا تؤدي إلى السلام".

واختُطفت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في مارس الماضي بالعاصمة العراقية بغداد، وتم الكشف بشكل رسمي عن اختطافها بعد اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في يوليو الماضي "حزب الله" باختطافها، في حين لم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن ذلك.

وحينها فتحت الحكومة العراقية تحقيقا حول اختفاء الباحثة. وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إنه "بما أن القضية على هذا المستوى.. ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج".

المصدر: وكالات